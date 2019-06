Download MP3 Lagu Gummy You Are My Everything OST Drama Korea Descendants Of The Sun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download MP3 lagu Gummy berjudul You are my everything OST drama korea Descendants of the sun

You are my everything merupakan salah satu soundtrack lagu yang ada dalam drama korea Descendants of the sun.

Drama korea ini dibintangi oleh artis papan atas korea selatan yaitu Song Joong-ki, Song Hye-kyo, Jin Goo dan Kim Ji-won.

Saat ini Song Joong-ki dan Song Hye-kyo dikabarkan bercerai.

Lagu You are my everything ini diputar dalam drama korea Descendants of the sun part 4.

Lagu yang dirilis pada tahun 2016 ini dinyanyikan oleh Gummy.

Gummy adalah seorang penyanyi asal Korea Selatan yang dulunya menandatangani kontrak dengan YG Entertainment.

Berikut lirik lagu You are my everything

cheoeumbuteo geudaeyeossjyo

naege dagaol han saram

dan han beonui seuchimedo

nae nunbicci mareul hajyo

baramcheoreom seuchyeoganeun

inyeoni anigil baraeyo

babocheoreom meonjeo malhaji moshaessjyo

hal suga eopseossjyo

You Are My Everything