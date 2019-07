54 Personel Polri di Way Kanan Naik Pangkat, Ini Rinciannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Sebanyak 54 personel Polres Way Kanan naik pangkat, Senin 1 Juli 2019.

Kapolres Way Kanan dalam amanat mengatakan, sungguh merupakan suatu kebahagiaan tersendiri, dapat menerima laporan kenaikan pangkat bagi personel yang mendapatkan kenaikan pangkat pada periode 01 juli 2019 ini.

"Kepada personel yang telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, disiplin serta loyalitas yang tinggi dalam bertugas sehingga mendapatkan reward dari institusi polri berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi,” Ungkap AKBP Andy.

Sementara, untuk periode 01 juli 2019, personel Polres Way Kanan yang mendapatkan reward berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 54 personel Polri dan ASN Polri.

Rincian dari AKP ke Kompol sebanyak 2 personel, dari IPDA ke IPTU sebanyak 2 personel, Bripka ke Aipda sebanyak 9 personel, Brigadir ke Bripka sebanyak 30 personel, Briptu ke Brigadir sebanyak 1 personel, Bripda ke Briptu sebanyak 3 personel dan ASN Polri sebanyak 7 personel.

Kapolres Way Kanan mengucapkan selamat kepada yang telah memperoleh kenaikan pangkat, dan mengharapkan agar kenaikan pangkat yang saudara terima patutlah saudara syukuri dan sekaligus disadari.

Bahwa dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi berarti saudara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang lebih berat lagi sesuai bidang tugasnya, sehingga nantinya saudara benar - benar menunjukkan bahwa saudara memang pantas untuk menyandang pangkat seperti sekarang ini.

Kegiatan berakhir dengan melakukan penyiraman air bunga kepada personil Polres Way Kanan selesai upacara kenaikan pangkat oleh Kapolres Way Kanan bersama Ketua Bhayangkari Cabang Way Kanan Ny. Dina Andy Siswantoro dan Dandim 0427 Way Kanan Letkol CZI Komara.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)