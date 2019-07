Unit Toyota All New C-HR Hybid dual tone red mica with sporty black roof hadir perdana di showroom Auto2000 Raden Intan, Senin, 1 Juli 2019.

Spesifikasi dan Harga Toyota All New C-HR Hybid, Begini Penampakannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Toyota All New C-HR Hybrid sudah ada di showroom Auto2000 Raden Intan, Senin, 1 Juli 2019.

Compact car andalan Toyota ini ditawarkan dengan harga OTR Lampung Rp 536.900.000 (dual tone) dan Rp 535.400.000 (single tone).

Sales Supervisor Auto2000 Raden Intan Romy Saputra menjelaskan, All New C-HR Hybrid dual tone tersedia dalam pilihan warna radiant green metallic with sporty black roof, blue metallic with sporty black roof, dan red mica with sporty black roof.

Sedangkan All New C-HR Hybrid single tone tersedia dalam tiga pilihan warna, yakni white pearl crystal shine, metal stream metallic, dan attitude black mica.

All New C-HR Hybrid, lanjut dia, merupakan mobil hybrid paling terjangkau.

Sebab, selisih harga All New C-HR Hybrid dengan All New C-HR biasa hanya berkisar Rp 30 jutaan.

Kehadiran Toyota All New C-HR Hybid diikuti slogan The New Legend Reborn.

All New C-HR Hybrid disebut sebagai kendaraan hybrid paling ekonomis untuk saat ini di Indonesia.

"Kendaraan bermesin hybrid kolaborasi baterai, bahan bakar dan listrik ini akan menjadi pionir kendaraan hybrid ekonomis dan cepat atau lambat akan menjadi legenda kedepannya menyusul kakaknya, Innova Reborn, dalam lineup kendaraan roda empat di Indonesia," jelasnya kepada Tribun, Senin, 1 Juli 2019.