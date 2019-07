Telkomsel Raih Penghargaan Penyedia Layanan Digital Indonesia Terbaik di Tingkat Asia Pasifik 

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID JAKARTA - Telkomsel kembali meraih penghargaan tingkat internasional untuk inovasi dan kontribusi di dunia digital Indonesia.

Frost & Sullivan Asia-Pasifik menobatkan Telkomsel sebagai “Indonesia Digital Service Provider of the Year” di ajang Frost & Sullivan Asia-Pacific Best Practices Awards 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 26 Juni lalu.

Head of Digital Lifestyle Telkomsel Crispin Tristram mengatakan, Telkomsel mengucapkan terima kasih kepada Frost & Sullivan untuk penghargaan yang bergengsi ini sebagai Indonesia Digital Service Provider of the Year.

"Merupakan kebanggaan bagi Telkomsel telah mendapatkan penghargaan di tingkat internasional. Hal ini sebagai bukti bahwa kehadiran Telkomsel dalam mengakselerasikan pengembangan serta pemanfaatan teknologi digital di Indonesia diakui," jelasnya dalam rilis, Senin (1/7).

Frost & Sullivan dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa layanan digital merupakan segmen cepat bertumbuh dalam perekenomian Indonesia.

Hal ini disebabkan oleh ketersedian perangkat telekomunikasi dan akses internet mobile berbiaya terjangkau serta peningkatan permintaan untuk teknologi finansial dan pembayaran.

Selain itu, sudah banyak start-ups dan UMKM di Indonesia memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pengembangan usahanya.

Keseriusan Telkomsel dalam menyediakan layanan digital dilakukan dengan memperluas portofolio Layanan Digital seperti Digital Lifestyle, Mobile Financial Services, Digital Advertising, Digital Banking, Big Data dan Internet of Things (IoT), serta terus mendorong berbagai inovasi digital dengan menyediakan platform yang berfokus pada pengembangan startup seperti The NextDev, Telkomsel Innovation Center (TINC) dan Telkomsel Mitra Inovasi (TMI).

Hal tersebut juga menjadi fondasi utama untuk mengakselerasi perkembangan ekosistem digital untuk mewujudkan Indonesia Digital.