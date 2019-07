1.068 Warga Waytuba Terima KKS BNPT

Sebanyak 1.068 warga menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)-Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Aula Kecamatan Way Tuba, oleh Wakil Bupati Waykanan Edward Antony, Selasa 2 Juli 02 Juli 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY TUBA - Sebanyak 1.068 warga menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)-Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Aula Kecamatan Way Tuba, oleh Wakil Bupati Waykanan Edward Antony, Selasa 2 Juli 02 Juli 2019

Wakil Bupati Edward Antony mengatakan 1.068 warga di Kecamatan Way Tuba mendapatkan kartu KKS BNPT yang disalurkan melalui PT. Bank Mandiri KCP Baradatu, dan kegiatan serupa juga dibagikan kepada sejumlah masyarakat di 14 Kecamatan Kabupaten Way Kanan.

Penerima KKS-BPNT setiap bulannya akan menerima transfer dana Rp 110.000, untuk digunakan membeli telur dan beras bertransaksi di e-Warung yang telah bekerjasama dengan Bank penyalur.

Kepada masyarakat yang menerima KKS patut disyukuri, mudah-mudahan dapat meringankan biaya dalam rangka pemenuhan pangan dan gizi.

Di sampaikan terimakasih kepada PT. Bank Mandiri KCP Baradatu yang telah membantu penyaluran dana Kartu Keluarga Sejahtera.

Mudah-mudahan dengan adanya bantuan KKS-BPNT ini dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan dapat meningkatkan kualitas sumber dayamanusia.

Belum lama ini ada beberapa warga di Kabupaten Way Kanan, mengundurkan diri secara tertulis menerima PKH.

Penguduran diri itu tentu sangat kita apresiasi, mereka tidak ingin menerima bantuan dari pemerintah lagi karena telah memiliki usaha dengan berpengahasilan yang lebih, dan bantuan itu tentu akan diberikan kepada warga lainnya yang lebih berhak untuk menerimanya.‎

