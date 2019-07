Download Lagu Korea Trending di YouTube, Video Terbaru GFriend 'Fever' Melejit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Download lagu GFriend berjudul Fever gudang lagu MP3 K-Pop full album.

Akhirnya yang sudah dinantikan oleh para pecinta K-Pop hadir kembali.

GFriend secara resmi melangsungkan comeback mereka dengan merilis video musik Fever pada hari Senin 1 Juli 2019.

Menurut pemantauan Tribunlampung.co.id melalui saluran YouTube 1theK dalam 14 jam telah mencapai 5 juta penonton.

Fever merupakan judul lagu utama yang dirilis oleh GFriend melalui mini album ketujuh bertajuk Season Fever.

Melalui lagu Fever ini GFrien menyuguhkan musik bergaya tropical house yang sangat cocok untuk didengarkan ketika musim panas.

Selain itu, melalui video musik ini para penggemar juga bisa menyaksikan penampilan anggota GFriend yang lebih dewasa dari comeback sebelumnya.

• Download Lagu Terbaru dari Meghan Trainor berjudul Hurt Me Lengkap dengan Lirik

• Download MP3 Lagu Wanitaku Noah, Ada Juga Lagu Mungkin Nanti Versi Jepang

Berikut lirik lagu Faver

jigeum i sungan huhoe eopsi

boyeojugo sipeo

geujeo ne simjangeul ttwige hago sipeo

nunbusin dalbit arae

yeoldaeya gateun sarangeul hago isseo

neowa na



buri kyeojineun sunganiya

ajik aryeonhan meariya

kkumeul kkuneun deushan ARIA Na na na na

eojjeol jul moreudeon naya

bulhwaksilhan geose geobi na

gidarijin anheul geoya



kokkeuti jjinghani deultteuneun i bam

sori eopsi pieonan meosjin gyejeol gata

Oh yeah

nopajyeo ganeun najgwa bamui ondo

neomuna tteugeowo teojil geosman gata



jigeum i sungan huhoe eopsi

boyeojugo sipeo

geujeo ne simjangeul ttwige hago sipeo

nunbusin dalbit arae

yeoldaeya gateun sarangeul hago isseo

neowa na



ajikdo gipeojyeoman ganeun yeoldaeya

yeojeonhi sarajiji anhneun yeoldaeya

chagaun eodum jinan jeo bulkkocccheoreom

namgimeopsi saranghaneun

neowa na



neol neukkil su isseo

eonjena chajeul su isseo

jogeumssik seonmyeonghaejyeo ga



haengbokhan i neukkim yeoreumbam kkumcheoreom

neoreul mannan huro peojyeoga

saeroun na Oh yeah

jageun sesange keun kkocceul piwo

nal saranghaneun beobeul al geosman gata



jigeum i sungan huhoe eopsi

boyeojugo sipeo

geujeo ne simjangeul ttwige hago sipeo

nunbusin dalbit arae

yeoldaeya gateun sarangeul hago isseo

neowa na



Hot summer night



saebyeogi ondaedo ne du nun sogeseo

amu mal an haedo nal neukkil su isseo

keojyeoga keojyeoga i bulssie

sareureu sareureu noganaeryeodo

neol anajul geoya

yeongwonhal geoya idaero



ajikdo gipeojyeoman ganeun yeoldaeya

yeojeonhi sarajiji anhneun yeoldaeya

chagaun eodum jinan jeo bulkkocccheoreom

namgimeopsi saranghaneun

neowa na