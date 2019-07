TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dua Artis Indonesia Masuk Nominasi Wanita Tercantik di Dunia, Bersaing dengan Jennie Blackpink.

Dua artis Indonesia masuk dalam daftar nominasi 100 wanita tercantin di dunia 2019.

Daftar ini dibuat oleh TC Chandler.

TC Chandler kembali membuat rangking The 100 Most Beautiful Faces 2019.

Menariknya, penyanyi asal Indonesia, Agnez Monica masuk dalam nominasi daftar tersebut.

Melalui akun Twitter, Sabtu (29/6/2019), TC Chandler mengabarkan bahwa Agnez Mo resmi menjadi kandidat wajah tercantik 2019.

"AGNEZ MO. Official Nominee For The Most Beautiful Women Of 2019!" tulis akun Twitter, @tccandler2019.

Agnez Mo bersaing dengan sederet model dan selebritis dunia lainnya.

Sebut saja Jennie Blackpink, Park Shin Hye, Blake Lively, Deepika Padukone hingga Katrina Kaif.

Selain Agnez Mo, artis Indonesia yang masuk dalam nominasi wajah tercantik 2019 yakni Maudy Ayunda.