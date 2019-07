Gaya Busana Nia Ramadhani Saat Liburan di LA Curi Perhatian, Disebut Mirip Lisa Blackpink

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Diketahui dari akun instagramnya seperti dikutip dari Grid.id, Nia Ramadhani, tengah menghabiskan liburan di Los Angeles, California.



Bersama sang suami Ardi Bakrie dan ketiga anaknya, aktris 29 tahun itu terlihat menikmati kebersamaan mereka selama berlibur.

Baru-baru ini, potret Nia Ramadhani bersama putri pertamanya, Mikhayla Zalindra Bakrie, mencuri perhatian.

Nia memang diketahui memiliki putri yang dikenal cantik dan selalu tampil modis seperti dirinya.

Tak jarang putri semata wayangnya itu juga menjadi sorotan publik karena kecantikannya.

Nia bahkan kerap disebut-sebut lebih cocok menjadi kakak dari Mikhayla ketimbang ibunya.

Hal itu terlihat dari sebuah foto yang diunggah Nia belum lama ini di akun Instagram pribadinya.

Sama-sama tampil modis, netizen menyebut bahwa Nia lebih cocok menjadi kakak dari Mikhayla.

Instagram @ramadhaniabakrie Nia Ramadhani bersama Mikhayla saat berada di Los Angeles

Seperti komentar, "Mama atau kakaknya nih? Haha. Seperti adek kakak @ramadhaniabakrie, you look so young & gorgeous (kamu terlihat muda dan mengagumkan)," komentar napijah_salam.

"Anak dan mama sama kecenya. Kayak kaka adek," komentar tikarini_.

"Ini kakak adek bukan anak dan mama (emoji tertawa)," komentar pulenvpadangori.

Hal tersebut tentunya bukan pertama kalinya bagi Nia dan Mikhayla disebut sebagai kakak adik.

Sang anak, perawakan dan penampilan Nia masih terlihat seperti remaja.

Beberapa netizen juga menyebut jika tampilan Nia seperti Lisa, anggota girlband Korea Selatan Blackpink.

"Kalo kayak gini mirip gaya-gaya Lisa Blackpink," tulis putrie_amei.

"Mirip Lisa Blackpink (emoji penuh cinta)," tulis dini_saaa.

"Kok kayak Lisa Blackpink (emoji tertawa)," tulis aura.alifya.

