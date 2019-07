Artis Cantik Bak ABG Ternyata Berusia 32 Tahun, Bilang Sudah Punya Cucu Saat Ulang Tahun. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Seorang artis cantik yang memiliki wajah bak ABG merayakan ulang tahun ke-32 tahun pada 23 Juni 2019 lalu.

Pada usianya yang muda tersebut, artis cantik itu mengaku telah memiliki cucu.

Kok bisa?

Sang artis cantik Shandy Aulia baru membagikan perayaan ulang tahunnya yang ke-32 tahun.

Shandy Aulia mengungkapkan bahwa ia telah mempunyai cucu di usianya yang muda tersebut.

Ia menyampaikan hal itu saat memperkenalkan keluarganya satu per satu dalam sebuah foto di Instagram.

Di usianya yang ke-32 tahun, Shandy memilih merayakan ulang tahunnya bersama dengan keluarga dan teman-teman terdekatnya.

Momen ulang tahunnya pun baru ia bagikan pada 2 Juli 2019.

“A simple celebration, a gathering with families and friends Here is wishing a great happiness and joy that never ends,” tulis Shandy di akun Instagramnya @Shandyaulia pada Selasa (2/7/2019).

Keluarga besar ibu dan keluarga besar ayahnya terlihat berkumpul pada hari ulang tahun wanita yang tengah mengandung buah hati pertamanya itu.

Pemeran film Eiffel I'm in Love itu pun bersyukur bisa memiliki keluarga yang amat besar.