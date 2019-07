D.O EXO

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download lagu D.O EXO berjudul That's Okay, Lengkap dengan Lirik.

Download lagu D.O EXO berjudul That's Okay bisa lewat beberapa cara.

Download lagu D.O EXO That's Okay bisa menggunakan aplikasi spotify.

Cara download lagu D.O EXO That's Okay bisa dibaca di akhir artikel.

Do Kyung Soo atau D.O EXO meluncurkan single terbarunya berjudul That's Okay pada 1 Juli 2019.

Lagu ini adalah lagu perpisahan bagi D.O dengan para penggemarnya untuk sementara waktu.

Ini dikarenakan D.O akan menjalani program wajib militer.

D.O EXO adalah anggota EXO kedua yang mendaftar wajib militer, mengikuti sesama vokalis Xiumin.

D.O menulis sendiri lirik lagu That's Okay.

Lagunya sendiri menceritakan tentang melepaskan perasaan untuk kebahagiaan diri kita sendiri.

