Foto Ini Jadi Bukti Hubungan Sesungguhnya Krisdayanti dengan Putri Kandung Raul Lemos 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bukan hanya hubungan Krisdayanti dengan dua anaknya dari Anang Hermansyah saja yang diisukan miring.

Hubungan Krisdayanti dengan anak-anak Raul Lemos dari pernikahan pertama pun sering disebut tak begitu akur.

Terlebih jarangnya Krisdayanti memamerkan foto menunjukkan kedekatannya dengan anak-anak tirinya itu.

Tapi kini melalui sebuah postingan di media sosial instagram Raul Lemos, hubungan Krisdayanti dengan anak tirinya itu terbongkar.

Dipantau di instagrm Raul Lemos, suami Krisdayanti ini mengunggah foto lawas.

Dalam foto lawas itu, Raul Lemos menggendong seorang anak kecil.

Dilihat dari perawakan wajahnya, anak kecil berjenis kelamin wanita itu tampak begitu mirip dengan Raul Lemos.

Wajar saja, ternyata sosok kecil itu tak lain adalah putri Raul Lemos bernama Athalia.

"Si gadis @athalia_03 saat 7 bulan," jelas Raul Lemos dalam keterangan foto.

Di kolom komentar unggahan Raul Lemos itulah, Krisdayanti menuliskan komentar.

Hingga terungkap hubungan dengan putri tiri

nya itu.

"aaaahhhh gemes kakak , we miss you too kak @athalia_03" tulis Krisdayanti menambahkan komentar.

"I miss you pa," tulis Athalia sebelumnya.

Siapa sangka komentar Krisdayanti itu pun langsung mendapat tanggapan dari

Athalia langsung membalas komentar sang ibu tiri dengan tiga tanda emoticon.