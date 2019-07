Aksi pelaku curanmor di Klinik Bidan Delima Yunita Vero Jalan Pembangunan A5 No 7 Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung, tertangkap kamera pengawas, Rabu, 3 Juli 2019.

Pelaku Curanmor Bersenpi Gagal Bawa Kabur Motor, Korban Beberkan Rahasianya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pelaku curanmor bersenpi gagal membawa kabur motor milik Marcos (50), Rabu, 3 Juli 2019.

Saat itu, motor Honda Beat bernopol BE 2940 ABQ milik Marcos terparkir di Klinik Bidan Delima Yunita Vero, Jalan Pembangunan A5 No 7 Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung.

Marcos mengaku telah melengkapi motornya dengan kunci pengaman tambahan.

"Ya, motor saya dilengkapi dengan kunci tambahan," ujarnya.

Marcos mengaku, selain kunci setang bawaan motor, ia telah menambahkan kunci rahasia dan kunci gembok cakram.

"Lengkap. Ada kunci rahasia sama kunci gembok," paparnya.

Kunci rahasia yang dipasangnya ternyata membuat pelaku kesulitan.

Marcos sempat melihat pelaku berusaha merusak kunci kontak motornya sebanyak tujuh kali.

"Saya liat dari dalam. Karena kalau (pelaku) curanmor pasti bawa senpi. Saya liatin. Ya ada sekitar dua sampai tiga menit. Nyoba buka kunci tujuh kali gagal," sebutnya.

