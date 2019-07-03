Drama Korea

Sinopsis dan Download Drakor My Absolute Boyfriend, Streaming Drama Korea Terbaru Terpopuler 2019

Berikut cara unduh atau download drakor My Absolute Boyfriend. Simak juga sinopsis My Absolute Boyfriend dalam artikel ini.

Sinopsis dan Download Drakor My Absolute Boyfriend, Streaming Drama Korea Terbaru Terpopuler 2019
Viu.com
Ilustrasi. Sinopsis dan Download Drama Korea My Absolute Boyfriend, Streaming Drakor Terbaru Terpopuler 2019. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kamu penggemar drama korea, berikut cara unduh atau download drakor My Absolute Boyfriend.

Simak juga sinopsis My Absolute Boyfriend dalam artikel ini.

Tak cuma itu, kamu pun dapat streaming drama Korea My Absolute Boyfriend yang menjadi drakor terpopuler 2019.

Bagaimana sinopsis My Absolute Boyfriend?

My Absolute Boyfriend adalah drama Korea yang didasarkan pada serial manga Jepang dengan judul serupa.

Para pemeran drakor tersebut, yaitu Yeo Jin-goo, Bang Min-ah, dan Hong Jong-hyun.

Drama Korea tersebut disiarkan di SBS TV mulai 15 Mei 2019.

Drakor itu akan menceritakan seputar Eom Da Da (Bang Min-ah) yang bekerja sebagai penata rias untuk efek khusus.

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Dalam cerita My Absolute Boyfriend, Eom Da Da dikisahkan memiliki bekas luka akan percintaan di masa lalu.

Kini, Eom Da Da memiliki hati yang dingin.

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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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