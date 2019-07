Download Lagu Meghan Trainor 'Hurt Me', MP3 Gudang Lagu Terbaru Terpopuler 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, cara unduh atau download lagu Meghan Trainor berjudul Hurt Me dalam MP3 gudang lagu terbaru 2019.

Meghan Trainor baru saja meluncurkan single terbaru berjudul Hurt Me.

Lagu Hurt Me merupakan lagu milik peserta ajang penulisan lagu "Songland".

Acara Songland ditayangkan di NBC.

Songland merupakan acara ajang kompetisi penulis lagu.

Lagu Hurt Me merupakan lagu milik peserta bernama KOLE yang dinyanyikan Meghan Trainor.

Dalam lirik lagu Hurt Me, lagu itu menceritakan tentang kandasnya hubungan cinta dua insan.

Perpisahan adalah jalan satu-satunya bagi mereka.

Berikut, lirik lagu Hurt Me dari Meghan Trainor.

[Intro]

You don't get to hurt me

You don't get to hurt me