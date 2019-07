Download MP3 Lagu Ed Sheeran feat Justin Bieber Berjudul I Don’t Care. Ditonton 164 Juta Orang!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Download MP3 lagu Ed Sheeran feat Justin Bieber berjudul I Don’t Care.

Ed Sheeran feat Justin Bieber resmi merilis lagu mereka dalam saluran Youtube Ed Sheeran.

Menurut pemantauan Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube Ed Sheeran hingga saat ini telah mencapai 164 juta penonton.

I don’t care merupakan salah satu lagu yang terdapat dalam album No.6 Collaborations Project.

Album tersebut merupakan album studio keempat Ed Sheeran.

Justin Drew Bieber adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Kanada.

Edward Christopher Sheeran adalah seorang penyanyi, penulis lagu, gitaris, produser rekaman, dan aktor berkebangsaan Inggris.

Berikut lirik lagu I Don’t Care

I'm at a party I don't wanna be at

And I don't ever wear a suit and tie

Wonderin' if I could sneak out the back

Nobody's even lookin' me in my eyes

Then you take my hand

Finish my drink, say, "Shall we dance?" Hell, yeah

You know I love you, did I ever tell you?

You make it better like that