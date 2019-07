Sinopsis Film Say I Love You, Tayang Hari Ini di Boemi Kedaton XXI. Kisah Remaja nan Menginspirasi

Film Say I Love You tayang mulai hari ini di bioskop Tanah Air termasuk Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hari ini, Kamis (4/7/2019), ada film baru buatan anak negeri tayang di bioskop Tanah Air, termasuk Lampung berjudul Say I Love You.

Untuk di Lampung film Say I Love You tayang di Boemi Kedaton XXI.

Jam tayangnya sendiri untuk film yang diperankan dua mantan personel CJR yakni pukul 21.30, 14.45, 17.00, 19.15, dan 21.30 WIB.

Say I Love You merupakan produksi Multi Buana Kreasindo.

Adapun sutradaranya adalah Faozan Rizal.

Sementara penulis skenarionya adalah Alim Sudio dan Endik Koeswoyo.

Film remaja ini dibintangi beberapa aktris Indonesia di antaranya Verdi Solaiman, Dinda Hauw, Alvaro Maldini Siregar, Rachel Amanda, Teuku Ryzki, Nadira Octova, Shenina Cinnamon, Ashilla Zahrantiara, Olga Lidya, dan Butet Kertarejasa.

Filmnya sendiri mengangkat kisah nyata anak-anak SMA Selamat Pagi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

Dilansir dari Tribun Solo, Dinda Hauw pernah membeberkan kisah film yang dibintanginya, Say I Love You.

"Film Say I Love You ini kan based on true story, bener-bener dari nol sampai sukses itu yang buat orang-orang termotivasi," kata Dinda Hauw di XXI Solo Paragon Mall, Sabtu (15/6/2019) sore.