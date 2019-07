Begini Isi Pemberitaan 3 Media Asing tentang Jokowi, Dijadikan Sampul hingga Diulas 14 Halaman

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi topik utama media asing, Ini yang Dibahas The New York Times dan The Japan Times.

Baru-baru ini Presiden Jokowi menjadi pemberitaan media asing.

Tak tanggung-tanggung, ada tiga media asing yang membuat berita mengenai Jokowi.

Tiga media asing yang membuat berita Jokowi itu adalah The New York Times, Arrajol dan The Japan Times.

Tiga media asing itu membahas sosok Jokowi yang kembali terpilih menjadi Presiden RI untuk kedua kalinya.

" Jokowi, saya cinta Anda." Begitulah teriakan seorang perempuan yang berdiri di jalan ketika iring-iringan Presiden Joko Widodo di jalanan pedesaan Lombok.

Begitulah secuplik kalimat dari media Amerika Serikat (AS) The New York Times yang mengulas bagaimana terpilihnya kembali Jokowi dianggap membawa pengaruh bagi global.

Dalam ulasan jurnalis Hannah Beech serta Muktita Suhartono itu, Jokowi tidak menggunakan retorika populer dalam setiap pidatonya, melainkan membahas statistik tentang infrastruktur.

Meski begitu, kemenangan Jokowi dalam pilpres 17 April lalu dianggap sebagai penyeimbang kuat di tengah pelemahan demokrasi ataupun politik orang kuat yang mendominasi.

"Saya presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan demokrasi melindungi pluralisme. Pemerintahan saya adalah tentang harmoni dan menentang ekstremisme," kata Jokowi.