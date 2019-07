Pods GO - Seorang model megenakan Pods GO produk terbaru dari Advan, yakni bluetooth earphone.

Belanja di Shopee, Smartphone Advan Beri Diskon 50 Persen dan Berhadiah Motor Hanya Tiga Hari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Advan menggelar program spesial bersama Shopee bernama Super Brand Day. Pada gelaran Advan Crazy Price 8, 9 dan 10 Juli, sejumlah produk Advan dijual di Shopee dengan potongan harga hingga 50%.

Konsumen pun berkesempatan memperebutkan hadiah puluhan sepeda motor dan hadiah ratusan smartphone dan pulsa, serta hadiah menarik lainnya.

"Penawaran spesial yang hanya ada di Shopee ini menjadi salah satu apresiasi dan komitmen bagi konsumen yang menginginkan produk Advan dengan harga miring," kata GM Marketing Advan, Aria Wahyudimenjelaskan, dalam rilis yang diterima Tribun, Jumat (5/7/2019).

Perhelatan Super Brand Day memang khusus ditujukan bagi konsumen tanah air, khususnya para Advania. Bagi mereka yang menginginkan produkAdvan, ada kesempatan tiga hari dengan harga murah.

“Kapan lagi, beli smartphone dan tablet Advan di Shopee, bersempatanmendapatkansepeda motor, smartphone, juga pulsa. Jangan lewatkan kesempatan menarik ini,” ujarnya.

Untuk produk yang akan dijual dengan potongan hingga 50% pada Super Brand Day di antaranya s5e 4G, s6 Plus, i5c Duo, s5e FingerPrint, s40. Lalu ada tablet iLite, x7 Pro, i10. Serta produk baru i6C, s50 Prime dan tablet GTab.

“Bahkan, ada produk yang dibundling dengan Pods Go. Pods Go, merupakan produk terbaru dari Advan, yakni Bluetooth earphone,” jelasnya. Pods Go dijual dengan hargaRp 200 ribu.

Untuk puluhan unit sepeda motor, Aria mengatakan konsumen berhak mendapatkannya, namun ada beberapa persyaratan.

“Mereka yang berhak mendapatkan sepeda motor adalah yang melakukan pembelian terbanyak,” ucapnya.

Selain bonus gila-gilaan, Shopee pun memberikan gratis ongkos kirim. Asalkan mengambil terlebih dahulu voucher di platform Shopee.

“Dalam beberapa tahun terakhir kami melihat pertumbuhan signifikan untuk pembelian produk elektronik, khususnya smartphone secara online," kata Rezki Yanuar, Country Brand Manager Shopee.

"Kami menyambut baik kerjasama dengan Advan untuk memberikan lebih banyak pilihan dan promo-promo menarik bagi pengguna, serta memperkuat posisiShopee di kategorie lektronik," lanjutnya.

"Shopee berkomitmen untuk selalu menjadi destinasi belanja one-stop online yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat Indonesia,” tambah Rezki Yanuar.(*)