Download Lagu BlackPink Kill This Love, MP3 Gudang Musik Lagu Terpopuler 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu BlackPink berjudul Kill This Love dalam MP3 gudang musik lagu terpopuler 2019.

Download lagu Korea atau dikenal sebagai K-Pop.

Video klip Kill This Love milik BLACKPINK trending di YouTube sebagai lagu terbaru 2019 hingga memecahkan rekor yang diciptakan girlband ini sebelumnya.

Simak, cara unduh atau download lagu BlackPink berjudul Kill This Love dan tonton video klip Kill This Love di YouTube.

Girl Band asal Korea Selatan Blackpink mencetak rekor.

• Dikurung dan Kaki Dirantai, Gadis Dicabuli Ayah Kandung di Lampung Berkali-kali sampai Hamil 8 Bulan

• Jenderal Polisi Bintang Dua Asal Lampung, Ditemani Istri dan Anak Naik Taksi Daftar Capim KPK

• Nikita Mirzani Sebut Mantan Babu dan Boneka Santet, Sindir Artis Dilaporkan Kasus Bau Ikan Asin?

Video klip Kill This Love BlackPink yang menjadi lagu terbaru 2019 mencapai penayangan 400 juta kali pemutaran pada Jumat (7/6/2019) pukul 15.30 siang waktu Korea Selatan.

Ini berarti BLACKPINK telah memecahkan rekor mereka sendiri, lewat lagu terbaru 2019, yang sebelumnya tercipta lewat lagu DDU DU DDU DU.

Lagu Kill This Love telah menjadi video musik grup K-pop tercepat yang mencetak sejarah rekor jumlah penonton 400 juta dalam waktu 63 hari.

Sebelumnya, lagu DDU DU DDU DU mencatatkan diri dengan jumlah penonton yang sama dalam waktu dalam waktu 112 hari.

"Kill This Love" sekarang menjadi musik video keempat BLACKPINK yang tembus 400 juta kali tayang, diikuti oleh As If It's Your Love, DDU DU DDU DU dan BOOMBAYAH.

Video Kill This Love dirilis pada tengah malam waktu Korea Selatan pada 4 April 2019.