TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Download MP3 lagu Ailee berjudul Room Shaker

Ailee akhirnya kembali dengan merilis video musik berjudul Room Shaker.

Berbeda dari Ailee yang kita kenal selama ini, kali ini Ailee tampil dengan menyuguhkan konsep dan genre musik yang berbeda.

Menurut pemantauan Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube 1TheK diunggah pada 2 Juli 2019 dalam 3 hari ini mencapai 3 juta penonton.

Dalam video musik ini Ailee memperdengarkan vokalnya yang berkualitas sepanjang lagu.

Selain itu Ailee juga menunjukkan kemampuan menarinya bersama para dancer dengan koreografi yang swag.

Room Shaker merupakan judul lagu utama dari full album terbaru Ailee yang berjudul butterFLY.

Selain Room Shaker pada album barunya juga terdapat lagu Love yang ia nyanyikan bersama Chen EXO.

Berikut lirik lagu Room Shaker

Why you here malhaebwa iyuga issjanha