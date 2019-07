Kebobolan 3 Gol, Jan Saragih Soroti Pertahanan Perseru Badak Lampung

Jan Saragih (tengah) menggelar konpers seusai laga Perseru Badak Lampung FC vs Barito Putera di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung. Jumat, 5 Juli 2019.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG - Keroposnya lini pertahanan Perseru Badak Lampung FC dalam laga melawan Barito Putera mendapat sorotan dari Jan Saragih.

Dalam laga lanjutan Liga 1 2019 antara Perseru Badak Lampung FC vs Barito Putera di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung. Jumat, 5 Juli 2019, kedua tim bermain imbang 3-3.

Kebobolan tiga gol itulah yang disesalkan pelatih Jan Saragih.

"Masih akan kita evaluasi seringnya buat kesalahan sendiri hingga akhirnya fatal. Tapi kita tak bisa blamming (menyalahkan) juga. Tentu akan kita perbaiki. Kita juga akan try gaming the best," kata Jan dalam konferensi pers seusai laga.

Di sisi lain, Jan juga memuji lini pertahanan Laskar Saburai dibandingkan saat kalah 0-3 dari Bali United.

"Transisi dari game sebelumnya, defensive line kita sudah tidak seperti saat melawan Bali United. Memang sudah kita naikkan, tapi memang closing down lawan yang datang menjadi PR," ucap Jan.

Dalam kesempatan ini, Jan juga mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat Lampung atas hasil kurang maksimal yang diraih, khususnya tiga laga kandang.

• Hasil Liga 1 2019 - Perseru Badak Lampung vs Barito Putera Berakhir 3-3

• Jadwal Liga 1 2019 - Perseru Badak Lampung FC vs Barito Putera, Incar Kemenangan Perdana di Kandang

"Pertama saya ucapkan beribu maaf belum bisa memberikan hasil yang maksimal di home. Tapi, kita tetap harus apresiasi kinerja tim. Saya mengerti ini masih belum maksimal," pungkas Jan.

Senada, pemain muda Perseru Badak Lampung FC Billy Keraf turut mengucapkan rasa kecewanya.

"Pertama-tama saya mau minta maaf kepada seluruh suporter yang sudah hadir. Maaf dari tiga pertandingan bisa ambil satu poin," ujarnya.

"Kita sama-sama bangkit. Di pertandingan selanjutnya kita bisa berikan hasil yang maksimal," imbuhnya. (Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)