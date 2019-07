Pemprov Dukung World Indonesia Scholarship (WISH) Festival Lampung 2019, Diikuti 5.000 Peserta!

Pemprov Lampung Dukung World Indonesia Scholarship (WISH) Festival Lampung 2019, Rencananya Diikuti 5000 Peserta

Laporan Reporter Tribun Lampung Audy Aminda Yusandani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung mendukung terselenggaranya World Indonesian Scholarship (WISH) Festival Lampung 2019.

Kegiatan itu rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2019 mendatang di Gedung Serba Guna (GSG) dan Fakultas Teknik Universitas Lampung.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto saat menerima audiensi dari pihak WISH Festival Lampung 2019, di Ruang Kerja Sekda, Kamis (4/7/2019).

Dukungan yang diberikan oleh Pemprov kepada WISH Festival Lampung 2019 didasari keinginan untuk mewujudkan visi Gubernur Lampung "Rakyat Lampung Berjaya" melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Rencananya kegiatan WISH Festival Lampung 2019 akan diikuti sebanyak 5.000 peserta dari berbagai kalangan di antaranya, para scholarship hunter, awardee, komunitas/organisasi, lembaga penyedia beasiswa, dan lembaga pendidikan baik dalam maupun luar negeri.

Lalu dari kedutaan asing, pemerintah hingga perusahaan/institusi yang peduli terhadap beasiswa dan pendidikan di Indonesia.

Sunarmo, selaku Ketua Panitia WISH Festival Lampung 2019 mengatakan, pada kegiatan WISH Festival 2019 akan digelar berbagai kegiatan diantaranya kegiatan Scholarship Forum bersama Pemerintah Daerah, Lembaga-Lembaga Beasiswa dan N.G.O, Scholarship dan Education Expo, Scholarship Supermentor dari 5 benua dan Wish Inspiring Talk.

Lebih lanjut, Sunarmo mengungkapkan tujuan dari kegiatan WISH Festival Lampung 2019 sendiri ialah untuk meningkatkan kemungkinan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam dan luar negeri.

Hal ini demi memperbesar dan memperluas dampak atas inisiatif program beasiswa untuk masyarakat Lampung.

• Viral Gadis Pemulung Dapat Beasiswa Luar Negeri, Kini Berubah Drastis hingga Ingin Pulang Kampung