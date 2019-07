Cerita Milenial Lampung Nonton Streaming Drama Korea 12 Jam

Laporan Wartawan Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menonton drama korea (drakor) via stasiun televisi nasional atau streaming online diminati banyak milenial Bandar Lampung saat ini.

Ragam alasan disampaikan mereka seputar hobi tersebut.

Adhwa Jinaan Kamilah menjelaskan, menyukai banyak drakor. Misalnya, Weighlifting Fairy Kim Bokju, Strong Woman Do Bong Soon, 24 Days, The Thieves, Secretly Greatly, hingga Reply 1988.

“Aku nonton biasanya streaming bisa 12 lebih. Biasanya pakai WiFi atau kuota unlimited,” terang gadis kelahiran 10 Oktober 1999 ini.

Adhwa menerangkan, menyukai drama Korea sejak SMP. Itu bermula perbincangan teman sekolahnya seputar serial drama asa Negeri Ginseng.

“Dengar obrolan mereka kok seru ya. Akhirnya ikutan dan dan menjadi ketagihan dengan Korea,” ujarnya.

Hobi nonton drakor juga dilakoni Resylia Martinez. Dua drakor kesukaannya adalah Secret dan Defendant.

"Nontonnya streaming via WiFi unlimited. Kalau ditanya berapa jam, ga terhitung karena nyandu. Biasanya terus (nonton) sampai lelah,” kelakarnya.

Perempuan akrab disapa Echy menambahkan, suka drama korea diperankan aktor Jisung. Menurutnya, akting aktor tersebut keren.

Setali tiga uang, milenial Yeni Wulandari menyukai banyak drakor.

Gadis kelahiran Bandar Lampung 21 Juni 1992 itu menyukai drakor diantaranya Uncontrolable Love, Full House, Kill It, Abyss, Im Not Robbot, Are You Human Too, Ran

“Drama korea itu bagus dan jalan ceritanya bikin baper. Lebih sering menonton streaming,” ujarnya. (*)