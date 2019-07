Ilustrasi. Download Drama Korea Be With You, Nonton Online Drakor Subtitle Bahasa Indonesia via Ponsel.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, cara unduh atau download drama Korea Be with You dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia.

Selain itu, kamu juga bisa menyimak sinopsis Be with You, dan cara streaming atau nonton online drakor Be with You, dalam artikel ini.

Be with You adalah drama Korea yang dibuat tahun 2018.

Dalam drakor Be with You, artis yang menjadi bintang adalah So Ji-sub dan Son Ye-jin.

Adapun, drama Korea Be with You disutradarai Lee Jang-hoon.

Drama Korea tersebut merupakan daur ulang dari film Jepang tahun 2004.

Film tersebut memiliki judul serupa.

Adapun, pembuatan film berdasarkan novel karya Takuji Ichikawa.

Bagaimana sinopsis Be with You?

Dalam cerita Be with You, Woo Jin (So Ji-sub) merawat sendiri putranya.