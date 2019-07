Download Lagu Terbaru Maudy Ayunda Aku & Kenangan OST Film Habibie & Ainun 3 Lirik dan Video 

Lagu 'Kamu & Kenangan' Maudy Ayunda ini menceritakan perjalanan cinta BJ Habibie dan Ainun.

“Kamu & Kenangan” menjadi bagian dari sebuah lagu ciptaan Melly Goeslaw yang berangkat dari kisah cinta sejati BJ Habibie dan sang istri tercinta Hasri Ainun Besari.

Lagu yang dibuat secara khusus untuk menjadi soundtrack utama film Ainun: Habibie & Ainun 3 ini dinyanyikan oleh Maudy Ayunda yang juga memerankan karakter utama Ainun dalam film ini.

“It's an honor diminta untuk menyanyikan original soundtrack dari Habibie Ainun 3, ini pertama kalinya aku menyanyikan lagu ciptaan teh Melly Goeslaw," kata Maudy.

"Lagunya sendiri, waktu aku pertama kali dengar demonya, udah bisa ngebayangin gimana sedih dan harunya filmnya nanti. Liriknya yang dalam dan lugas, sangat bisa menggambarkan rasa cinta Pak Habibie ke Ibu Ainun, it’s such a perfect song for the movie,” ujar Maudy.

Lirik Lagu 'Kamu dan Kenangan'

Seusai itu

Senja jadi sendu

Awanpun mengabu

Kepergianmu menyisakan duka

Dalam hidupku



Ku memintal rindu

Menyesali waktu

Mengapa dahulu

Tak ku ucapkan aku mencintaimu

Sejuta kali dalam sehari



Walau masih bisa senyum

Namun tak selepas dulu

Kini aku kesepian



Kamu dan segala kenangan

Menyatu dalam waktu yang berjalan

Dan aku kini sendirian

Menatap dirimu hanya bayangan



Tak ada yang lebih pedih

Daripada kehilangan dirimu

Cintaku tak mungkin beralih

Sampai mati hanya cinta padamu



Ku mencintaimu

Kamu dan kenangan

Link download via Spotify

Cara download Lagu Senorita MP3 via Spotify

Spotify memberikan pilihan bagi penggunanya untuk berlangganan secara gratis juga berbayar.