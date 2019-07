Download MP3 Lagu BTS 'DNA (Japanese Version)', Gudang Lagu Kpop Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu BTS berjudul DNA (Japanese Version).

DNA merupakan salah satu lagu yang berada dalam album Face Yourself.

Lagu bergenre Hip hop dan rap dirilis pada 2018.

DNA mendapatkan banyak nominasi dalam musik Kpop salah satunya yaitu Mnet Asian Music Award.

BTS atau dikenal sebagai Bangtan Boys merupakan boyband Kpop beranggotakan tujuh orang asal Korea Selatan yang dibentuk Big Hit Entertainment.

Nama boyband Kpop tersebut kemudian berakronim menjadi Beyond the Scene pada Juli 2017.

Kamu juga bisa melihat lirik lagu DNA (Japanese Version), yang ada dalam album Face Yourself, pada artikel ini.

Berikut, lirik lagu DNA (Japanese Version)

Isshun de kimi da to wakatta

Hikiyoserare ta yō

Karada no DNA ga iu, mata

Sagashi te i ta no wa kimi da to

Kono deai wa like a hōteishiki

Kikoe te kuru uchū no setsuri

Kimi wa boku no sadame to

Yume sa itsu demo

Take it take it

Tsuyoku tsunagu shukumei no te o