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Download Drama Korea My Absolute Boyfriend, Streaming Drakor Subtitle Bahasa Indonesia
Berikut cara unduh atau download drama Korea My Absolute Boyfriend dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kamu penggemar drama korea, berikut cara unduh atau download drama Korea My Absolute Boyfriend dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia.
Simak juga sinopsis My Absolute Boyfriend dalam artikel ini.
Tak cuma itu, kamu pun dapat streaming drakor My Absolute Boyfriend yang menjadi drakor terpopuler 2019.
Bagaimana sinopsis My Absolute Boyfriend?
My Absolute Boyfriend adalah drama Korea yang didasarkan pada serial manga Jepang dengan judul serupa.
Para pemeran drakor tersebut, yaitu Yeo Jin-goo, Bang Min-ah, dan Hong Jong-hyun.
Drama Korea tersebut disiarkan di SBS TV mulai 15 Mei 2019.
Drakor itu akan menceritakan seputar Eom Da Da (Bang Min-ah) yang bekerja sebagai penata rias untuk efek khusus.
• Download Drama Korea Berjudul My Absolute Boyfriend, Kisah Cinta Sang Penata Rias
Dalam cerita My Absolute Boyfriend, Eom Da Da dikisahkan memiliki bekas luka akan percintaan di masa lalu.
Kini, Eom Da Da memiliki hati yang dingin.
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