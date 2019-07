UM Metro dan Fitleadership Indonesia Kerja Sama Penulisan Karya Ilmiah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO – Wakil Rektor bidang AIK dan Kerja Sama UM Metro M Ihsan Dacholfany meneken penjajakan kerja sama dengan Direktur Utama Fitleadership Indonesia Irham Dilmy di Denpasar, Bali, Sabtu, 6 Juli 2019.

Penjajakan kerja sama ini berbarengan dengan acara Seminar Publikasi Internasional yang digagas Fitleadership Indonesia dengan tema “Overcoming the Scientific Procedures and the Language Barriers.”

Ihsan Dacholfany menerangkan, kerja sama ini menyepakati lima hal penting terkait penulisan karya ilmiah dan publikasi internasional yang terindeks Scopus dan atau sejenisnya.

“Kerja sama tersebut, yang pertama tentang penyelenggaraan seminar penulisan publikasi internasional. Lalu yang kedua tentang penyelenggaraan pelatihan atau workshop penulisan publikasi internasional untuk dipublikasikan pada jurnal yang terindeks Scopus dan atau yang sejenisnya,” terangnya.

Ketiga, terus dia, kerja sama penyelenggaraan konferensi internasional tentang trends, latest statistical methodologies, best practice statistical design berkaitan dengan scientific knowledge dan research.

“Poin keempat yakni kerja sama penyelenggaraan internasional benchmark ke universitas terbaik di luar negeri. Dan yang terakhir kerja sama kegiatan lain yang akan disepakati antarpihak yang tidak disebutkan pada poin sebelumnya,” jelasnya.

Menurutnya, tindak lanjut kerja sama ini akan langsung diaplikasikan dalam seminar internasional Program Pascasarjana UM Metro yang akan diselenggarakan pada 20 Juli 2019 mendatang. (*)