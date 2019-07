Download Lagu Lee Hi Berjudul No One, Gudang Lagu MP3 Lengkap Lirik dan Video YouTube

Download Lagu Lee Hi Berjudul No One, Gudang Lagu MP3 Lengkap Lirik dan Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – berikut, cara unduh atau download MP3 lagu Lee Hi berjudul No One

Lee Hi resmi comeback dengan merilis single baru berjudul No One dan mini album 24ºC secara bersamaan pada 30 Mei 2019.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube resmi Lee Hi pada tanggal 30 Mei 2019.

Dalam lagu No One Lee Hi berkolaborasi dengan leader boy group iKON B.I.

Tidak hanya sekadar berkolaborasi, B.I juga ikut serta dalam menulis lirik lagu tersebut.

Sebelumnya, Lee Hi pernah menjelaskan, lagu “No One” terinspirasi oleh lagu No One milik Han Young Ae, penyanyi veteran yang dikenal sebagai ibu Blues Korea.

Liriknya menceritakan tentang kesepian, dan pencarian akan kekasih hati.

