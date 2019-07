Download Lagu Senorita Shawn Mendes Feat Camila Cabello, Gudang Lagu MP3 dan Video Terlengkap

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – berikut, cara unduh atau download MP3 lagu Shawn Mendes Feat Camila Cabello berjudul Senorita.

Lagu bergenre pop ini dirilis pada bulan Juni 2019.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube Shawn Mendes pada tanggal 20 Juni 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube Shawn Mendes telah ditonton sebanyak 200 juta kali.

Lagu Senorita hingga saat ini masih menduduki trending musik.

Sebelumnya, kedua penyanyi ini pernah berkolaborasi dalam lagu I Know What You Did Last Summer.

Dari proyek yang disebut spontan oleh Cabello itu, Mendes segera menginginkan kerjasama lain bersama pelantun Havana tersebut.

Berikut lirik lagu Senorita

I love it when you call me señorita

I wish I could pretend I didn't need ya

But every touch is ooh la la la

It's true, la la la

Ooh, I should be running

Ooh, you keep me coming for you