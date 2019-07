Lagi Diperdebatkan, Inilah Makna Sesungguhnya High Five Emoji

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Belakangan ini, dunia maya tengah dihebohkan dengan perdebatan satu buah Emoji, yaitu Emoji dengan bentuk dua telapak tangan yang menempel.

Ada beberapa warganet menganggap bahwa selama ini mereka salah kaprah ternyata Emoji tersebut adalah Emoji untuk mengekspresikan dua orang sedang melakukan selebrasi atau high-five yang orang Indonesia biasa menyebutnya "tos".

Namun, di satu sisi, warganet lain tetap dengan pendirian mereka, bahwa Emoji tersebut memang untuk mengekspresikan permohonan maaf atau gestur tangan saat berdoa.

Lantas, mana yang benar? Jika dilihat dengan teliti, ketika dua orang melakukan "tos" dengan tangan yang sama (tangan kanan dengan tangan kanan), maka jempol mereka akan berada di sisi yang tidak sejajar.

Sementara di Emoji tersebut, jempol tampak menempel sejajar.

Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan yang tercantum di situs database Emoji, Emojipedia, gambar dua telapak tangan yang menempel ini secara umum memiliki arti "please" atau "thank you".

Emojipedia juga menambahkan bahwa Emoji ini biasanya digunakan untuk ekspresi berdoa.

Hal ini juga bisa diketahui dari representasi Emoji yang didesain oleh beberapa vendor smartphone yang telah disetujui pula oleh Unicode.

Sebagian besar perusahaan smartphone tampak merepresentasikan Emoji tersebut dengan orang yang sedang berdoa.

HTC dan Docomo misalnya, mendesain Emoji dua telapak tangan menempel tersebut, lengkap dengan orangnya yang tampak jelas sedang memanjatkan doa.

Ilustrasi emoji yang menggambarkan orang sedang berdoa (Emojipedia)

Ditambah lagi, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Emojipedia, Rabu (3/7/2019), Emoji ini terdaftar dengan nama resmi Unicode "Person With Folded Hands".