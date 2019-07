Musim Ikan Tongkol di Kota Agung, Pernah Dijual Cuma Rp 250 per Ekor

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Sepekan lebih nelayan di Kota Agung panen ikan tongkol. Dampak banyaknya tangkapan harga pernah menjadi sangat murah sekitar Rp 250 per ekor.

Melimpahnya tangkapan ikan tongkol dimulai sejak akhir Juni lalu. Saat itu setiap perahu yang sandar di Pelabuhan Perikanan Kota Agung hanya berisi ikan tongkol. Dan rata-rata perahu membawa 15-25 bakul ikan tangkapan.

"Sampai sekarang ikan tongkol masih banyak, sekarang lagi musim-musimnya sekali. Ini tidak mesti setahun sekali," ujar Juli, salah satu nelayan di Kota Agung.

Sejak saat itu mulailah harga ikan tongkol turun drastis dari kisaran Rp 3.000 per ekor jadi Rp 200 per ekor. Setelahnya harga berubah-ubah antara Rp 500 sampai Rp 1.500 per ekor.

Lantas akhir pekan lalu harga kembali turun jadi Rp 250 per ekor. Estimasi perhitungannya adalah harga satu bakul Rp 50.000, dengan isi ikan sekitar 200 ekor. Meski setelahnya harga kembali naik jadi Rp 1.000-Rp 1.500 per ekor.

Penentuan harga sendiri didasari sistem lelang yang diadakan di Tempat Pelelangan Ikan, Kota Agung. Peserta lelang adalah para pedagang ikan baik yang pedagang kecil sampai pedagang besar yang mengirim barang ke luar daerah.

Murahnya ikan tongkol juga membuat animo warga Kota Agung dan sekitarnya untuk berbondong-bondong mendatangi TPI. Mereka ingin menikmati belanja ikan tongkol dengan murah.

Maka sepekan ini TPI Kota Agung selalu ramai didatangi warga yang ingin membeli ikan tongkol harga murah. Puncak keramaian biasanya malam hari antara pukul 19.00 WIB sampai 22.00 WIB.

"Murah sekali ini harga ikannya, ini tidak biasanya juga. Akhirnya beli lima bakul, terus tiga bakul dikirimkan ke tempat saudara di Lampung Tengah," kata Uti.

Untuk selanjutnya harga ikan tongkol belum bisa diprediksi akan murah sampai kapan. Biasanya untuk musim ikan tongkol murah berlangsung antara sepekan sampai tiga pekan.

(Tribunlapung.co.id/Tri yulianto)