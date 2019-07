Rayakan 1st Anniversary, HPCI Lampung Berharap Makin Solid dan Eksis

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - PT Tunas Dwipa Matra selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung dan HPCI Lampung (Honda PCX Club Indonesia Lampung) menggelar Anniversary pertama HPCI Lampung.

Digelar di Puncak Mas, 280 bikers HPCI dari berbagai chapter ikut datang pada 1st Anniversary HPCI Lampung yang mengangkat tema Proud To Be One.

Para riders tersebut berasal dari HPCI Jakarta, HPCI Jakarta Timur, HPCI Palembang, HPCI Banyuasin, HPCI Bekasi, HPCI Purwarkarta, HPCI Bengkulu, HPCI Bandung, HPCI Indonesia dan masih banyak lagi.

Kegiatan kemudian diawali dengan registrasi seluruh bikers dan lanjut dengan games seru.

Para peserta pun bisa santai sejenak melihat pemdangan kota Bandarlampung dari Puncak Mas.

Salah seorang bikers HPCI Jakarta Timur yang datang dalam perayaan anniversary tersebut mengaku sangat terkesan.

"Tempatnya keren ya, Lampung emang dikenal dengan Puncak Masnya dan Pahawangnya, Minggu pagi kita juga ke Pahawang. HPCI Lampung mantap, Enjoy enjoy," jelasnya dalam rilis, Senin (8/7).

• Spesifikasi dan Harga Motor Honda Genio Bulan Juli 2019

Rangkaian acara pertama HPCI Anniversary adalah Rolling City Bandar Lampung dimana seluruh bikers HPCI Indonesia sangat antusias untuk mengikuti rolling city yang diselenggarakan.

Kegiatan dimulai dari Wisata Puncak Mas, ratusan bikers mengilingi kota Bandar Lampung dan berhenti di Tugu Adipura untuk foto bersama.

Setelah itu mereka melanjutkan wisata kuliner dengan makan duren bersama di daerah Jalan Wolter Monginsidi dan menuju kembali ke Puncak Mas untuk persiapan acara puncak.

“Alhamdulillah kegiatan hari ini sukses dan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus HPCI Lampung dan juga Tunas Honda Lampung yang telah mensupport dan mensukseskan acara kita, semoga semakin solid," ujar Rizki selaku ketua pelaksana.

Acara dilanjut dengan perkenalan seluruh chapter HPCI Indonesia yang hadir di 1st Anniversary HPCI Lampung, live music, games seru dan foto bersama.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)