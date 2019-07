TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah Foto Vulgarnya Tersebar, Cinta Laura Putuskan Pamit dari Media Sosial.

Artis cantik Cinta Laura mengumumkan mundur dari aktivitas media sosial.

Padahal selama ini diketahui Cinta Laura lumayan aktif di media sosialnya.

Pengumuman pamitnya Cinta Laura dari media sosial ia tulis di akun Instagramnya pada Jumat (5/7/2019).

Ia mengunggah gambar dengan latar berwarna hitam dengan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris untuk lebih mencintai diri sendiri.

"Self love is not selfish; you cannot truly love another until you truly love yourself"

instagram/claurakiehl/Cinta Laura pamit dari sosial media

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi, "mencintai diri tidaklah egois, kamu tidak akan benar-benar mencintai orang lain sampai kamu benar-benar mencintai dirimu sendiri".

Bersama dengan gambar yang berisi tulisan itu, ia pun juga menambahkan keterangan bahwa dirinya akan berpamitan.

"I have decided to take a break from social media. Often times we find ourselves preoccupied on our phones, as a result, forgetting to enjoy the company around us and take in the moment.

At this time, I have chosen to focus on my work and my loved ones.