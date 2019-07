VIDEO Lies Deanti Bilang Drama Korea Itu Bikin Baper

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kecintaan terhadap suatu budaya negara tertentu menjadi tren milenial Lampung. Satu contohnya, menyukai segala sesuatu seputar negara Korea Selatan.

Satu anak muda menyukai hal “berbau” Korea adalah Lies Deanti M P. Drama Korea (drakor), kuliner, musik, wisata dan sebagainya disukai gadis akrab disapa Dean ini sejak 2011.

Kesukaannya berawal saat menonton serial Boys Before Flowers (BBF). Di drama itu Dean melihat pemainnya tampan-tampan dan ceritanya bagus, dan kerap bawa perasaan (baper).

Selain BFF, saat ini Dean rutin menonton drakor Missing You, God of Study, Operation Proposal, Who You Come From The Stars, Legend of The Blue Sea, Innocent Man, dan You Are Beautiful

Sampai saat ini pun ia intens menonton drakor via streaming atau download dahulu. Dean rata-rata menghabiskan waktu sekitar empat jam setiap menonton drakor.

“Empat jam itu kira-kira empat episode. Nontonnya via smartphone pakai jaringan WiFi,” jelasnya.

Hobi menonton drakor dan segala sesuatu seputar Korea membuat Dean pernah berkunjung ke Korea 2016 dan 2018.

Ia mengunjungi banyak tempat diantaranya, Seoul Namsan Tower, King Sejong Statue, Hanok Village, Myeongdong, Hongdae, Line Friends Store, SMTown Coex Atrium, Sum Cafe, Yeoksam Apt, DDP, Gyeongbokgung Palace, dan Kamong Cafe.

“Pas di sana juga banyak beli barang-barang sebagai kenangan untuk dibawa pulang. Aku beli tumbler kamong cafe, album EXO, merchandise EXO, sweater-sweater dan aneka snack Korea,” ujarnya.

Ia juga menggemari seputar musik K-Pop dan grup SHINee, EXO. Gadis kelahiran Medan, 26 September 1997 ini pernah menonton langsung konsep SHINee digelar di Jakarta 2011 lalu.

Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Lampung ini pun gemar mengoleksi album dan barang-barang EXO.

Total koleksi merchandise kini mencapai 90 pieces. Dari total itu yang paling mahal lightstick seharga Rp 688 ribu.

