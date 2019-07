Download Lagu Chai Berjudul Oh My Angel OST Angel’s Last Mission, Gudang Lagu Korea Terlengkap

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – berikut, cara unduh atau download MP3 lagu Chai berjudul Oh My Angel OST Angel’s Last Mission.

Oh My Angel merupakan salah satu soundtrack lagu yang terdapat dalam drama Korea Angel’s Last Mission.

Angel's Last Mission adalah serial televisi Korea Selatan yang dibintangi oleh Shin Hye Sun, Kim Myung Soo, Lee Dong Gun, Kim Bo Mi, Do Ji Won, dan Kim In Kwon.

Lagu yang dirilis pada bulan Mei 2019 ini dinyanyikan oleh Chai.

Lagu ini masih berupa single yang didistribusikan oleh label Victory contents co., ltd It’s alright.

Berikut lirik lagu Oh My Angel

It’s alright

modeun geol ilh-eobeolindaedo

It’s alright

It’s alright

nugunga nae yeop-e iss-euni

naega ulgo iss-eul ttaedo

hollo oeloul ttaedo

naui gyeot-e iss-eojun geudae