HPCI Rolling City Bandar Lampung, Tumbuhkan Solidaritas di Momen HUT Pertama

Laporan Reporter Tribun Lampung Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Honda PCX Club Indonesia (HPCI) Lampung merayakan hari jadi pertama.

Perayaan puncak ulang tahun perdana berlangsung di Puncak Mas dengan kehadiran ratusan bikers Honda PCX dari berbagai wilayah di Indonesia.

Ketua HPCI Lampung Arif Kurniawan kepada Tribun Lampung, Selasa (9/7/2019), menjelaskan pihaknya mengusung tema "Proud to be One" pada momentum ultah pertama.

Pihaknya berharap para anggota menumbuhkan solidaritas.

"Kami ingin menumbuhkan kekeluargaan. Di dalam rumah HPCI Lampung, semua member bangga menjadi satu tanpa terbelah-belah," katanya.

Tamu yang datang di antaranya dari HPCI Jakarta, Palembang, Bekasi, Purwakarta, Bengkulu, Bandung, dan lainnya.

Mereka melakukan Rolling City Bandar Lampung alias berkeliling.

Mulai dari tempat wisata Puncak Mas hingga berhenti di Tugu Adipura untuk foto bersama.

Setelah itu, mereka melanjutkan wisata kuliner dengan makan durian di kawasan Jalan Wolter Monginsidi, lalu kembali ke Puncak Mas untuk mengikuti acara puncak.