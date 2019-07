Kasus Ikan Asin Fairuz A Rafiq Dibahas Media Asing, Sentil Galih Ginanjar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kasus ikan asin Galih Ginanjar dibahas di media asing, Malaysia.

Media asing itu menulis secara runut permasalahan ikan asin yang dilontarkan Galih Ginanjar terhadap mantan istrinya, Fairuz A Rafiq.

Kasus ikan asin Galih Ginanjar dan Fairuz A Rafiq ditulis oleh media online asal Malaysia bernama World Of Buzz.

Artikelnya tayang pada Jumat (5/7/2019).

"Man Faces 6 Years Jail For Saying Ex-Wife’s Vagina Smells Like “Salted Fish” tulis judul artikel tersebut.

World of Buzz melansir informasi tersebut dari beberapa portal berita online Indonesia.

Di sana disebutkan bahwa vlog ikan asin bermula dari Youtube Rey Utami dan Pablo Benua.

Tak segan –segan, World of Buzz juga menceritakan percakapan Galih Ginanjar dan Rey Utami sebagai kronologi kejadian munculnya kata ‘bau ikan asin’.

World of Buzz juga melaporkan bahwa Fairuz A Rafiq yang merasa dirugikan telah melapor ke polisi.

Bahkan, ditulis juga mengenai Galih Ginanjar yang terancam dijatuhi hukuman enam tahun penjara berdasarkan Pasal 29 ayat 1 UU ITE.

