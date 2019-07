Sudah Ditunggu di Belgia, Ayah Irish Bella Siapkan Kado Spesial untuk Ammar Zoni

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ayah dari Irish Bella, Johan De Beule, dalam waktu dekat akan segera bertemu dengan sang menantu, Ammar Zoni dan calon cucunya.

Bahkan, Johan sudah menyiapkan hadiah spesial untuk suami dari Ibel, sapaan akrab Irish Bella, tersebut.

Pemeran Suci dalam sinetron Cinta Suci SCTV itu pun sesegera mungkin akan membawa suaminya, Ammar Zoni untuk menemui ayahandanya yang saat ini tinggal di Belgia.

Rencana Irish Bella dan Ammar Zoni mengunjungi Belgia ini terungkap lewat postingan video di Instagram Johan De Beule, @debeulejohan2018.

Tak hanya antusias dalam menyambut kedatangan Ammar Zoni dan Irish Bella di Belgia, Johan De Beule ternyata sudah menyiapkan hadiah istimewa bagi Ammar Zoni, sang menantu.

Kedatangan Irish Bella dan Ammar Zoni sepertinya begitu sangat dinantikan Johan yang menetap di Belgia setelah berpisah dari ibu kandung Ibel, Susanti Arifin.

Di pantau dari Instagramnya, Johan mengunggah foto dengan mengenakan rompi kulit berwarna hitam.

Rompi itu ternyata dicoba Johan agar nanti diberikan kepada sang menantu, Ammar Zoni.

Dalam video, Johan mengungkapkan perasaan tak sabarnya menunggu Ammar Zoni dan Irish Bella di Belgia.

"Hi Ammar, look, i have a jacket for you, for your motorcycle, look, so you come to Belgium to collect it, see you," ujar Johan sambil berputar menunjukkan rompi tersebut.