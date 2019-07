Ilustrasi. Download Lagu Fromm 'In Your Lights', MP3 OST atau Soundtrack Angel’s Last Mission Love.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, cara unduh atau download lagu Fromm berjudul In Your Lights yang menjadi oroginal soundtrack atau OST Angel’s Last Mission Love.

In Your Lights merupakan salah satu soundtrack Angel’s Last Mission Love.

Angel's Last Mission adalah drama Korea populer 2019.

Adapun, drama Korea Angel’s Last Mission Love dibintangi Shin Hye Sun, Kim Myung Soo, Lee Dong Gun, Kim Bo Mi, Do Ji Won, dan Kim In Kwon.

Lagu In Your Lights dirilis pada tanggal 26 Juni 2019 yang menjadi lagu Kpop terbaru 2019.

Kamu juga bisa melihat video klip In Your Lights dan lirik lagu In Your Lights yang menjadi lagu Kpop terbaru 2019.

Berikut, lirik lagu In Your Lights.

I wanna be your light

eodum sogeul hemaeilttae

I wanna be a butterfly

soneul ppeodeo geuryeobone

wae irido swipjiga anheun geonji

eotteokhaeya soljikhaejineun geonji

dahgo sipeun i maeumi

du nuneul gamado

nan neoreul bogo tto neol neukkine

i sesangi neoui hyanggiro gadeukhaejyeo