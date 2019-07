Download MP3 Lagu Stephanie Poetri Berjudul Appreciate, Nggak Kalah Enak dari I Love from 3000!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu Stephanie Poetri berjudul Appreciate.

Ternyata selain lagu I Love from 3000 yang saat ini sedang trending, Stephanie Poetri juga membuat single Appreciate yang juga didistribuskan pada tahun yang sama.

Appreciate dari Stephanie Poetri ini masih berupa single yang didistribusikan oleh label Trinity Optima Production.

Stephanie Poetri Dougharty merupakan seorang penyanyi Indonesia.

Ia merupakan anak dari penyanyi Titi DJ dan ayahnya yang berkebangsaan Amerika, Andrew Hollis Dougharty.

Lagu Appreciate diunggah dalam saluran youtube pada Stephanie Poetri tanggal 19 April 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube Stephanie Poetri telah ditonton sebanyak 2 juta kali.

Berikut lirik lagu Appreciate

andai saat ini aku

ada dipelukmu

biar kunikmati wajahmu

kaulah semesta haiya..ya..

engkau sempurna



harapanku kau kan tau

dirimulah duniaku

senyum dibibir manismu

cintaku

mohon percaya tiga kata

yang kan ku katakan



i love you

i love you till the end

of the world call me

your girl baby



i need you

i need you everiday

and night you make me alright

and now you dont have to

say it back to me

i just want to appreciate

my baby yei..ye..ya..ya.. lala..lala



andai hari ini hari terakhirku

ku ingin hanyalah denganmu

nikmati tatap matamu

kau cahayaku



harapanku kau kan tau

bahwa kaulah hidupku

kecupan bibir manismu

cintaku

mohon percaya tiga kata

yang kan ku katakan



i love you

i love you till the end

of the world call me

your girl baby



i need you

i need you everiday

and night you make me alright

and now you dont have to

say it back to me

i just want to appreciate

my baby



do you know now?

do you know now?

that i love you so

more than you know



do you know now?

do you know now?

that i love you so

more than you know

hee..............



i love you

i love you till the end

of the world call me

your girl baby



i need you

i need you everiday

and night you make me alright

and now you dont have to

say it back to me

i just want to appreciate

my baby ye....ya....ya..lala..la

Berikut, cara download MP3 lagu Stephanie Poetri berjudul Appreciate via Joox dan Spotify.

