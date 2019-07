TRIBUNLAMPUNG.CO.ID , PRINGSEWU - Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus hadiri Peringatan Hari Bhayangkara ke-73 Kepolisian Resor Tanggamus yang dipusatkan di Halaman Pendopo Kabupaten Pringsewu, Rabu (10/7/19).

Turut hadir Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM Syafi’i, Wakil Bupati Pringsewu Dr. Hi. Fauzi, Forkopimda Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu, serta Jajaran Pemkab Tanggamus dan Pemkab Pringsewu.

Hadiri Peringatan HUT Bhayangkara ke 73, Bupati Apresiasi Kinerja Polres Tanggamus (Ist)

Kegiatan diawali dengan Upacara yang diikuti unsur Kepolisian, TNI, Dishub, Ormas, serta sejumlah elemen masyarakat, dengan Inspektur Upacara Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto.

Dilaksanakan juga Prosesi Pelepasan anggota Polri yang memasuki purna tugas, serta prosesi potong tumpeng yang selanjutnya diberikan kepada anggota Polres Tanggamus termuda dan yang tertua serta penyerahan hadiah berbagai macam perlombaan yang diselenggarakan untuk memeriahkan Hari Bhayangkara Polri ke-73.

Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan ikut menghadiri kegiatan tersebut serta menyatakan rasa syukurnya.

“Karena acara ini merupakan wujud syukur atas petunjuk dan hidayah yang di berikan Allah SWT, dimana di usianya yang menginjak 73 tahun, segenap anggota Polri dapat melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat dan Negara,” kata Kapolres.

Kapolres melanjutkan, bahwa jajaran Polri ingin lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. “Dengan semangat Hari Bhayangkara, kami berharap setiap anggota Polri dapat amanah dan menjiwai apa itu promoter dan menjalankan tugas dengan baik, amanah serta ikhlas,” ujarnya.

Sementara Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, menyampaikan ucapan selamat kepada Polri. “Secara pribadi dan juga atas nama jajaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus, saya mengucapkan Dirgahayu Polri yang ke-73. Mudah mudahan apa yang menjadi motto dari Polri dapat terlaksana.” kata Bupati Dewi.

Dewi Handajani juga berharap, sebagai Polri yang betul-betul sesuai dengan mottonya, Professional, Modern dan Terpercaya, serta penuh semangat pengabdian kepada masyarakat dan Negara, sinergitas program persatuan dan kesatuan serta kebersamaan, diharapkan dapat mewujudkan bangsa dan negara yang tangguh ke depan.

Bupati juga mengapresiasi kinerja jajaran Polri selama ini, serta menyatakan komitmennya untuk menyatukan dan mensinergikan program yang dilaksanakan.

“Patut kita apresiasi kinerja jajaran Polri dari Polres Tanggamus yang selama ini telah terlihat dari upaya kongkrit yang nyata. Dari data-data yang ada telah terjadi angka penurunan angka kriminalitas, walaupun masih banyak PR (Pekerjaan Rumah) yang harus dituntaskan bersama-sama.” pungkas Bupati.

Bupati juga berharap agar di Hari Ulang Tahun Polri yang ke 73 ini, Polri harus tetap semangat , dan akan terus menyatukan dan mensinergikan program-program yang telah ada dengan program-program yang baru untuk lebih baik kedepannya, sehingga dapat menghadirkan pengamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab dan niatnya.

“Dirgahayu Polri ke-73, semoga semakin jaya dan menjadi pengayom yang modern dan terpercaya,” tutup Bupati.

Pada puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-73 ini juga digelar pelayanan kepolisian secara terpadu di Komplek Pendopo Kabupaten Pringsewu, diantaranya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembuatan SKCK, Izin Keramaian serta perpanjangan SIM dan lainnya. (*)