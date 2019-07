Hotel Radisson Lampung Tawarkan Paket Menginap Delightful Holiday

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Musim libur sekolah digunakan oleh Hotel Radisson Lampung Kedaton untuk menghadirkan paket menginap spesial Delightful Holiday.

Public Relations & Sales and Marketing Coordinator Hotel Radisson Lampung Kedaton Veronika Srikandi mengatakan, paket Delightful Holiday ini sudah ditawarkan Hotel Radisson Lampung Kedaton sejak 1 Juli 2019 dan masih berjalan selama periode libur sekolah.

Dengan promo ini, tamu dapat menginap di Hotel Radisson Lampung Kedaton dengan harga kamar mulai dari Rp 925 ribu nett per malam.

"Itu sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dewasa dan 2 anak-anak dibawah usia 12 tahun. Ditambah lagi free 10 games di Timezone," jelasnya kepada Tribun, Kamis (11/7).

Tidak hanya itu saja, termasuk juga gift untuk anak-anak, diskon 20 persen Food and Beverage, diskon 20 persen laundry dan diskon 25 persen untuk perpanjangan menginap (extend stay).

Paket Delightful Holiday ini diakui Vero mendapatkan respons positif dari tamu hotel, hal ini terlihat dari okupansi yang mencapai rata-rata 80 persen selama periode penawaran Delightful Holiday.

Melengkapi Delightful Holiday, lanjut Vero, Hotel Radisson Lampung Kedaton juga menghadirkan paket Delightful Theme Buffet yang dapat dinikmati setiap Jumat dan Sabtu malam (Delightful Theme Night) pukul 18.30 - 21.00 WIB dan Minggu siang (Sunday Brunch) pukul 12.00 - 15.00 WIB di All Day Dining Restaurant Hotel Radisson Lampung Kedaton.

Paket tersebut ditawarkan dengan harga Rp 200 ribu nett/pax all you can eat untuk dewasa dan Rp 100 ribu untuk anak-anak usia 5 - 12 tahun, bagi tamu hotel ada diskon khusus menjadi Rp 150 ribu nett/pax.