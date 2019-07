Serena vs Halep di Final Wimbledon 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Duel mantan ratu tenis dunia tersaji di partai puncak Wimbledon 2019.

Petenis Amerika Serikat Serena Williams akan menghadapi Simona Halep asal Rumania.

Serena melaju ke final seusai mengalahkan Barbora Strycova (Rep Ceko) dengan hanya kehilangan tiga game.

Dalam laga semifinal di Centre Court, The All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Kamis, 11 Juli 2019 malam WIB, unggulan ke-11 ini menang dengan skor 6-1, 6-2.

Kemenangan mudah juga dicatatkan Halep atas petenis Ukraina Elina Svitolina.

Diunggulkan di tempat ketujuh, Halep tampil dominan dan menang 6-1, 6-3.

Berhadapan dengan Serena di final, Halep kurang diunggulkan.

Dari 11 rekor pertemuan keduanya, Serena unggul 9-2.

Selain itu, Serena sedang mengincar trofi kelimanya di grand slam lapangan rumput ini.

Sebaliknya, ini merupakan final pertama Halep dari sembilan penampilannya.

Rekor terbaiknya sejauh ini di Wimbledon adalah pada tahun 2014.

Kala itu Halep mencapai babak semifinal.

Tetap menarik untuk disimak siapa yang akan menjadi ratu di Wimbledon 2019. (Tribunlampung.co.id/Daniel Tri Hardanto)