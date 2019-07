Inilah 13 Kader Internal yang Lolos Seleksi Awal Capim KPK

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis nama-nama yang dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi.

Pengumuman nama calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dirilis pada Kamis (11/7/2019).

Di antara nama-nama tersebut, terdapat 13 orang yang berasal dari internal KPK, baik pegawai maupun pimpinan.

Berikut profil capim dari internal KPK yang lolos seleksi administrasi:

1. Laode M Syarif

Laode merupakan wakil ketua KPK periode 2015-2019.

Ia merupakan pria kelahiran Lemoambo, Sulawesi Tenggara, 16 Juni 1965.

Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan program Master of Laws (LLM) di Faculty of Law, Queensland University of Technology (QUT) Brisbane.

