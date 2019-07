Mahidana, Widyawiyata dan Youth Entrepreneurial Project 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dewasa ini kita dihadapkan dengan berbagai masalah yang berhubungan dengan lingkungan pendidikan dan kewirausahaan, dikarenakan kurangnya kesadaran mengenai hal-hal tersebut dari masyarakat Indonesia.

Kurangnya kesadaran ini terjadi akibat acuh tak acuhnya sikap pemuda dalam mengenal dan mempelajari lingkungan, Pendidikan dan kewirausahaan. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara tercinta kita ini.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama kaum muda, tentang pentingnya menerapkan budaya menjaga lingkungan dan mengenyam pendidikan, maka Association for the International Exchange of Students in Economics and Commerce (AIESEC) in Unila turut berkontribusi dan ikut membantu pemerintah dalam usaha kesadaran akan budaya pelestarian lingkungan dan peningkatan pendidikan.

AIESEC in Unila memulai langkah tersebut dengan cara mempertemukan para pemuda-pemudi di Lampung dengan para mahasiswa asing untuk saling bertukar pikiran mengenai cara meningkatkan kesadaran akan hal tersebut dan mampu memotivasi para pemuda di Lampung agar lebih sadar akan budaya pelestarian lingkungan, Pendidikan dan kewirausahaan.

Mahidana, Widiyawiyata dan Youth Entrepreneurial merupakan proyek yang bertujuan untuk membentuk generasi muda yang sadar dan peduli akan kesehatan masyarakat sekitar, upaya melestarikan lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan meningkatkan keberanian untuk berwirausaha.

Untuk merealisasikan visi dari proyek ini, AIESEC in Unila akan melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Training for Trainee (TFT)

Kegiatan ini dilakukan selama satu hari, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Intern sebelum mereka melakukan proyek tentang lingkungan, pendidikan dan kewirausahaan di Lampung.

2. Visit Company

Intern akan melakukan kunjungan ke pabrik-pabrik besar di Lampung, untuk mempelajari bagaimana proses produksi dan mengetahui seberapa besar pabrik tersebut.