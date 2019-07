Melaju ke Final, Djokovic Menuju Gelar Kelima Wimbledon

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Petenis nomor satu dunia Novak Djokovic selangkah lagi meraih titel Wimbledon kelimanya.

Petenis asal Serbia itu melaju ke final Wimbledon 2019 setelah mengalahkan unggulan 23 Roberto Bautista Agut (Spanyol).

Dalam pertandingan semifinal di Centre Court, The All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Jumat, 12 Juli 2019 malam WIB, Djokovic kehilangan set kedua sebelum menang dengan skor 6-2, 4-6, 6-3, 6-2.

Dari sisi statistik, Djokovic tampil dominan atas sang lawan.

Sepanjang laga berdurasi dua jam 49 menit, sang juara bertahan membukukan 42 winner berbanding 34 winner milik Bautista.

Dengan demikian, Djokovic melaju ke final untuk kali keenam di grand slam lapangan rumput ini.

Dari lima kesempatan bermain di partai puncaks, empat di antaranya dituntaskan Djokovic sebagai pemenang, yakni pada edisi 2011, 2014, 2015, dan 2018.

Di final, Djokovic tinggal menunggu pemenang partai klasik yang mempertemukan Roger Federer vs Rafael Nadal.

Saat berita ini diturunkan, pertandingan tersebut sedang berlangsung.

