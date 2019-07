Profile Calon Istri Boy William, Karen Vendela Hosea Anak Konglomerat Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Boy William segera menikah. Boy William akan menikah dengan Karen Vendela Hosea gadis tajir anak konglomerat Indonesia, Hartono Hosea.

Kabar bahagia datang dari presenter Boy William (27).

Boy William baru saja melamar kekasihnya, Karen Vendela Hosea.

Lamaran Boy ke Karen diketahui dari postingan keduanya di akun instagram masing-masing.

Di akun Instagramnya, Boy mengabarkan lamarannya telah diterima.

"She said Yes!

(dia bilang bersedia!)

One fine day in the middle of nowhere, i got down on my knees.

(Suatu hari yang indah di suatu tempat, aku berlutut.)

Thank you for choosing me..