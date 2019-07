Rayakan Ultah ke-21, Aurel Hermansyah Kaget Dapat Kado Mobil Mewah dari Anang dan Ashanty

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pada Kamis (10/7/2019) kemarin diketahui Aurel Hermansyah tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-21.

Dalam ulang tahun kali ini, Aurel pun memdapat kejutan spessial dari keluarga dan juga teman.

Melalui Instagram story nya, Aurel pun membagikan acara makan malam yang cukup intens bersama dengan teman dan keluarga.

Ia bahkan mendapat kejutan dari sang ayah dan juga ibunda tercinta, Ashanty.

Pasalnya Aurel tidak mengetahui jika kedua orangtuanya telah pulang dari luar negri.

Hal tersebut tergambar dari ekspresi Aurel kala melihat Ashanty hadir dalam acara makan malam tersebut.

"Hah, mamah?," kata Aurel kaget.

• Rayakan Ultah Azriel, Ashanty dan Aurel Hermansyah Tampil Seksi Pakai Gaun Belahan Dada Rendah

Dalam video selanjutnya, Aurel juga membagikan momen kala menyantap makanan bersama Ashanty.

"Dapat surprise yang sangat amat mengagetkan. Mami thank you. Taunya ada di pesawat, love you," ucap Aurel.