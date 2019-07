Ilustrasi. Sinopsis dan Download Film Terminator 3: Rise of the Machines, Kisah John Connor Melawan Skynet

Sinopsis dan Download Film Terminator 3: Rise of the Machines, Kisah John Connor Melawan Skynet

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Terminator 3: Rise of the Machines merupakan film aksi fiksi ilmiah yang dirilis pada 2003 lalu.

Berikut cara unduh atau download film Terminator 3: Rise of the Machines.

Sebelum yakin untuk mendownload film Terminator 3: Rise of the Machines, kamu juga dapat membaca sinopsis Terminator 3: Rise of the Machines terlebih dahulu.

Film Terminator 3: Rise of the Machines disutradarai Jonathan Mostow, dan turut dibintangi oleh aktor dan aktris hollywood terkenal seperti Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire Danes, dan Kristanna Loken.

Film ini dirilis pertama kali pada 2 Juli 2003 dan tayangkan secara serentak di Indonesia pada bulan dna tahun yang sama.

Sedangkan untuk penayangan di televisi, film buah karya asal Amerika Serikat tersebut pernah tampil di Indosiar pada 2005-2009 dan Trans TV pada 2011.

Sinopsis film Terminator 3: Rise of the Machines

Film Terminator 3: rise of the machine mengisahkan kembali perjuangan John Connor.

Setelah di film sebelumnya, John Connor dan ibunya berhasil selamat dari serangan terminator yang berniat untuk membunuh mereka.

